Итальянский сенатор возмутился продлением санкций против России

Сенатор итальянской партии «Вперед, Италия» Маурицио Гаспарри возмутился тем, что ЕС продлил санкции против России, пишет ТАСС.

«Вместо того чтобы наращивать помощь странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, Европа решает продлить еще на шесть месяцев санкции в отношении России», — сказал Гаспарри.

Он отметил, что президента России Владимира Путина не стоит бойкотировать, потому что он друг Запада.

«Вперед, Италия» — партия экс-премьера Сильвио Берлускони, всегда выступавшая против антироссийских санкций.

19 июня саммит ЕС продил на полгода экономические санкции против России.

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