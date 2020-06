В Британии оценили статью Путина о Второй мировой войне

В МИД Британии прокомментировали статью президента России Владимира Путина, посвященную Второй мировой войне и взглядам российского политика на конфликт, передает РИА «Новости».

Победить нацистский режим во время войны удалось благодаря совместным усилиям, мужеству и понесенным жертвам СССР, Британии, США и других стран-союзников, отметил представитель ведомства, который ознакомился с публикацией.

«Наша общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента или переписываться государствами в их собственных интересах», — добавили в МИД Британии.

Статья Путина «The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II» («Фактические уроки 75-ой годовщины Второй мировой войны») появилась в американском журнале The National Interest. Политик объяснил, что был вынужден подготовить этот материал, поскольку нынешнее поколение политиков несет ответственность перед прошлым и будущим, чтобы сделать все возможное, чтобы эта ужасная трагедия не повторилась.

