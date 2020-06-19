Президент Туркменистана не приедет на парад Победы

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не придет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.

Об этом Бердымухамедов заявил президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора, указано в сообщении. Отмечается, что глава Туркменистана выразил сожаление, что не сможет лично принять участие в праздновании 75-летия Великой Победы.

На параде вместо президента будет присутствовать министр обороны Туркменистана, передает агентство.

Ранее о невозможности лично присутствовать на параде уведомил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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