К делу «Белгазпромбанка» подключатся органы государственной безопасности

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что действия фигурантов дела «Белгазпромбанка» создали угрозу интересам национальной безопасности государства. Об этом пишет «Интерфакс».

В связи с этим, дальнейшим расследованием займутся следственные подразделения органов государственной безопасности страны.

Кроме того, было принято решение о возбуждении дополнительного уголовного дела по ч. 2 и 3 ст. 285 УК по факту создания преступной организации.

По словам Конюка, преступные действия совершались системно и с использованием транснациональных противоправных схем. Они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности Белоруссии в различных сферах.

Ранее в головном здании «Белгазпромбанка» прошли обыски и было возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Позже белорусские СМИ уточнили, что возбуждены сразу два уголовных дела, фигурантами которых являются «бывшие и нынешние работники крупных компаний».

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