В МИД РФ оценили санкции США против Сирии
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В Министерстве иностранных дел России оценили решение американских властей о введении санкций в отношении Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов отметил, что ограничительные меры не окажут влияния на российско-сирийские отношения, включая в военной сфере.
Он добавил, что Россия намерена продолжить оказывать помощь Сирии и ее народу.
Замглавы МИД подчеркнул, что санкции США являются «абсолютно незаконными и нелигитимными».
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