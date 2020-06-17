В МИД РФ оценили санкции США против Сирии

В Министерстве иностранных дел России оценили решение американских властей о введении санкций в отношении Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов отметил, что ограничительные меры не окажут влияния на российско-сирийские отношения, включая в военной сфере.

Он добавил, что Россия намерена продолжить оказывать помощь Сирии и ее народу.

Замглавы МИД подчеркнул, что санкции США являются «абсолютно незаконными и нелигитимными».

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