Макрон поздравил Путина и россиян с Днем России

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Президент Франции Эммануэль Макрон направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравительное сообщение в честь Дня России, сообщает французское посольство в России на своей странице в сети «ВКонтакте».

В своем сообщении Макрон искренне поздравил Путина и российский народ с национальным праздником.

День России отмечается 12 июня.

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