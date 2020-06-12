Макрон поздравил Путина и россиян с Днем России
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Президент Франции Эммануэль Макрон направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравительное сообщение в честь Дня России, сообщает французское посольство в России на своей странице в сети «ВКонтакте».
В своем сообщении Макрон искренне поздравил Путина и российский народ с национальным праздником.
День России отмечается 12 июня.
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