ШОС предложила создать совет по противодействию эпидемиям в составе организации

Секретариат Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вышел с предложением создать координационный совет по совместному противодействию угрозам эпидемий в составе организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря организации Владимира Норова.

Данный проект находится на рассмотрении сторон, уточнил Норов.

Он также рассказал, что в апреле была проведена видеоконференция экспертов-медиков, где были достигнуты договоренности о формировании сводного документа, который предусматривает обмен передовым опытом в вопросе сдерживания инфекции.

Кроме того, в мае при содействии секретариата ШОС состоялся обучающий семинар китайской компании Alibaba Group по борьбе с коронавирусом с участием представителей систем здравоохранения стран-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу организации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.