Путин поддержал решение Белозерцева баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин заявил, что поддержит кандидатуру действующего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, если он решит выдвигаться на второй срок. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе видеосвязи с главой государства Белозерцев напомнил, что его губернаторский срок истекает в сентябре 2020 года, и попросил поддержать его выдвижение на новый срок.

«Конечно, у вас есть моральное право, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок, на избрание в качестве главы Пензенской области», — отметил Путин, пожелав ему успехов.

Выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября.

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