Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Украинской правде» рассказал об условии восстановления отношений с Россией.

По его словам, таким условием является возвращение Крыма под контроль Киева. Без этого, как считает президент, не будет возможности «нормально, откровенно, дружно общаться украинскому и российскому народам, будущим поколениям».

Кроме того, Зеленский заявил, что через несколько лет у граждан России возникнет чувство стыда из-за присоединения Крыма. Он также выразил уверенность, что полуостров все же вернется в состав Украины.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины не намерены помогать России в решении проблемы водоснабжения Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.