Путин поддержал решение Дрозденко баллотироваться на новый срок
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает решение главы Ленинградской области Александра Дрозденко баллотироваться на очередной губернаторский срок, передает РИА «Новости».
«Конечно, Александр Юрьевич, у вас есть моральное право претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области», — сказал Путин.
Президент также пожелал успехов губернатору и отметил, что в регионе «в целом неплохо» в вопросах безработицы и роста населения.
Губернаторские выборы в Ленинградской области пройдут в сентябре 2020 года.
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