Путин поддержал решение Дрозденко баллотироваться на новый срок

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает решение главы Ленинградской области Александра Дрозденко баллотироваться на очередной губернаторский срок, передает РИА «Новости».

«Конечно, Александр Юрьевич, у вас есть моральное право претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области», — сказал Путин.

Президент также пожелал успехов губернатору и отметил, что в регионе «в целом неплохо» в вопросах безработицы и роста населения.

Губернаторские выборы в Ленинградской области пройдут в сентябре 2020 года.

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