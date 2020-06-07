Пушков упрекнул США в поддержке террористов

Член Совета Федерации Алексей Пушков поспорил с бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом. Сенатор ответил на публикацию бывшего посла на своей странице в Twitter.

Изначально Макфол прокомментировал видеозапись, на которой запечатлены американские полицейские без опознавательных знаков, привлеченные к поддержанию порядка на улицах во время массовых протестов.

«Это неправильно. Путин отправляет «маленьких зеленых человечков, чтобы захватывать территории. Мы так не делаем», – написал экс-посол.

В ответ на данную публикацию Алексей Пушков написал, что США оккупируют «целые страны, как это было в Ираке». Кроме того, сенатор обвинил Соединенные Штаты в поддержке джихадистов «в борьбе с законным правительством, как в Сирии».

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