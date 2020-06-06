В МИД РФ ответили на предложение США о помощи по ситуации в Норильске

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила США за предложение о помощи в ситуации с разливом топлива в Норильске, отметив, что это жест доброй воли. Об этом она заявила в эфире канала «Соловьев Live».

«Мы, безусловно, благодарны американской стороне. Мы фиксируем уже второй жест доброй воли между нашими странами», — сказала Захарова.

Она также отметила, что власти РФ и компания «Норникель» уже выработали технологию для устранения последствий аварии и проработали сроки их ликвидации.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео предложил России помощь в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, заявив о готовности предоставить соответствующих специалистов.

В ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. 29 мая часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м. Позднее МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз от нормы.

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