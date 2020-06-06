В Москве открылась запись на онлайн голосование по поправкам в Конституцию

Москвичи до 21 июня могут записаться на электронное голосование по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте мэра столицы.

«На порталах mos.ru и gosuslugi.ru открылась запись для участия в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию», — говорится в тексте.

Дистанционное голосование начнется в 10:00 25 июня на специальном портале и завершится в 20:00 30 июня.

Отмечается, что проголосовать онлайн могут граждане России, старше 18 лет и имеющие постоянную прописку в Москве.

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