Путин назвал русский язык основой национальной идентичности и великим наследием
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Президент России Владимир Путин в день рождения поэта А. С. Пушкина рассказал о важности и значимости русского языка для страны.
Глава государства считает, что русский язык для России — это не просто средство общения, но он еще и объединяет все народы в стране.
«Русский язык <..> является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием», — цитирует президента Кремль.
Русскому языку, по словам Путина, присущи красота, образность, четкость, меткость и выразительность. Политик полагает, что в этих чертах, вероятно, кроется секрет величия и притягательности русской литературы и культуры.
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