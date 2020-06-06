Определены сроки решения вопроса о передаче России Александровского подворья

Вопрос передачи Александровского подворья в Иерусалиме российской стороне находится на регистрации в Минюсте Израиля. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

По его словам, вопрос передачи должен решиться в течение месяца.

«На нас подали в суд, оказывается, еще три ИППО-«новодела», немецкое, израильское и американское, суд не принял их», — добавил Степашин.

В апреле 2020 года окружной суд Иерусалима решил ввести временный запрет на передачу России в собственность Александровского подворья.

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня. Это единственный русский объект, который находится рядом с местом распятия, погребения и воскрешения Христа. Стоит отметить, что историческое место было записано на правительство Российской империи в 1859 году. Его приобрел Александр III. Споры вокруг права собственности на подворье начались после революции 1917 года.

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