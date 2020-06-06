AP: Байден набрал нужное число голосов для выдвижения кандидатом в президенты США

Экс-вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов для выдвижения своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах в стране. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, он набрал необходимое число голосов делегатов на предстоящем национальном съезде Демократической партии, членом которой он является.

Для прохождения порога претенденту необходимо набрать от 1991 голоса. Как уточняет СМИ, Байден получил 1993 голоса в свою пользу.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября текущего года.

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