Сеул надеется на визит Путина в этом году

Сеул надеется, что президент России Владимир Путин посетит Южную Корею в этом году, пишет РИА «Новости» со ссылкой на посла республики в Москве Ли Сок Пэ.

«Наши страны ведут тесные консультации по дипломатическим каналам по вопросу организации этого визита», — сказал посол.

Ли Сок Пэ напомнил, что в 2020 году Россия и Южная Корея отметят 30-летие дипломатических отношений. Также посол выразил надежду, что визит Путина придаст импульс для повышения корейско-российских отношений.