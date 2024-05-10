Украина отправила резервные подразделения в Харьковскую область

Резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправлены в Харьковскую область. Об этом сообщает украинское министерство обороны на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Для усиления обороны в Харьковской области на волчанском направлении направлены резервные подразделения», - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве не уточнили информацию относительно численности подразделений, направленных в упомянутый регион.

До этого сообщалось, что вооруженные силы РФ начали наступление в Харьковской области по пяти направлениям.

Военкор Александр Коц также сообщил со ссылкой на очевидцев, что «приграничье с ночи пришло в движение».

Кроме того, стало известно, что около тысячи абонентов оказались отключены от газоснабжения из-за повреждения газопроводов в Харьковской и Волынской областях Украины. По данным ведомства, в одном из населенных пунктов Харьковской области 684 жителя остаются без газоснабжения, в другом — 72 абонента.

Ранее российские военные нанесли удары по расположению ВСУ в Харькове.