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На Украине военнослужащим урезали зарплату

«Страна»: МО Украины ужесточило условия для получения солдатами боевых выплат

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Thomas Peter/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут получать боевые выплаты в размере 70 тысяч гривен (около 162 тысяч рублей) только после того, как прослужат 30 дней на передовой. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой ответ украинского министерства обороны депутату Верховной рады Алексею Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По словам парламентария, теперь военным будут перечислять доплату к жалованию только после 30 дней боевых действий на передовых позициях.

«Они придумали, что для выплаты 70 тысяч военный должен накопить 30 дней по боевому распоряжению. То есть есть 30 дней — будет 70 тысяч. Есть только 25 дней — накапливайте еще дальше, денег не будет», — заявил Гончаренко.

В апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что военнослужащие, находящиеся на первой линии боевых действий, будут получать дополнительные выплаты в размере 70 тысяч гривен. Чиновник уточнил, что единовременная выплата будет начисляться за каждые 30 дней выполнения таких задач. Суммарно бойцы ВСУ смогут получать около 200 тысяч гривен (около 470 тысяч рублей) — 20–25 тысяч гривен зарплаты, 100 тысяч гривен «боевых» доплат и 70 тысяч гривен выплат за службу «на первой линии», подсчитало издание «Страна».

Ранее Рада приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине.

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