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Мишустин раскрыл планы по росту несырьевого экспорта РФ

Мишустин: предстоит увеличить на две трети экспорт несырьевых товаров

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Александр Астафьев/РИА Новости

России предстоит нарастить на две трети объемы несырьевого неэнергетического экспорта, заявил исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства. Его слова приводит ТАСС.

Продажи российской сельхозпродукции на мировой рынок планируется увеличить в 1,5 раза, добавил спикер.

«Наращивая объемы производства, нужно учитывать, что новым товарам необходимы рынки сбыта. Не только внутри страны, но и за рубежом», — подчеркнул он.

Пленарное заседание по вопросу кандидатуры Мишустина на пост главы правительства началось днем в пятницу. После голосования депутатов спикер Думы Вячеслав Володин направит соответствующие документы президенту страны Владимиру Путину, который примет решение.

Ранее стало известно, что Силуанов останется министром финансов РФ после смены правительства.

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