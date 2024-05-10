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Суд признал экстремизмом поиск моделей и актеров только славянской внешности

Московский суд признал экстремистскими объявления о поиске актеров-славян

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Московский суд признал экстремистскими материалами объявления о кастингах моделей и актеров строго славянской внешности. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Солнцевский суд Москвы вынес около десяти решений о запрете таких объявлений. Все они касались поисков моделей для любительских и профессиональных съемок. Например, суд запретил объявления о поиске модели в Пушкино, о наборе актеров для съемки рекламы образовательного центра и о подборе моделей для рекламы ЖК в Петербурге. В постах отмечали, что ищут мужчин и женщин «европейской и славянской внешности».

По решению суда, такие объявления нарушают Трудовой кодекс и антиэкстремистское законодательство. Судья напомнил, что у всех в России должны быть равные права при приеме на работу. Ссылки на все эти объявления постановили внести в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

До этого Московский суд запретил вакансии «только для славян». В вакансиях предлагали работу на стройке, в пекарне и магазине одежды. Суд счел, что в данных объявлениях содержится дискриминация соискателей по национальному признаку, которая запрещена законом.

Ранее евродепутат предупредил, что славяне могут объединиться и уничтожить Западную Европу.

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