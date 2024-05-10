Правительство подготовило программу модернизации коммунальной отрасли

Правительство России подготовило программу модернизации отрасли ЖКХ с объемом финансирования в 4,5 трлн рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы кабмина Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Правительство по поручению президента подготовило программу модернизации коммунальной отрасли. Объем финансирования из всех источников составит 4,5 трлн рублей», — сказал Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства.

Вложения помогут обеспечить повышение качества услуг ЖКХ для 40 млн граждан, отметил он.

До этого во время рассмотрения его кандидатуры в Госдуме Мишустин заявил, что российское правительство в следующие шесть лет сосредоточится на повышении уровня жизни граждан.

В приоритеты власти внесли поддержку семей с детьми, укрепление экономики, развитие регионов, цифровую трансформацию и обеспечение технологического суверенитета.

Ранее Газета.Ru составила рейтинг регионов по аварийности и износу ЖКХ.