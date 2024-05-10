Мишустин заявил о необходимости модернизации первичного звена здравоохранения

В ближайшие шесть лет в России предстоит полностью модернизировать первичное звено здравоохранения. Об этом заявил кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании в Госдуме, сообщает ТАСС.

«Ситуация разнится не только от региона к региону, она может кардинально отличаться и в пределах населенного пункта. Буквально в соседних районах одна поликлиника в хорошем состоянии, есть профильные специалисты, а в другой - очереди на запись и нехватка оборудования», - пояснил Мишустин.

7 мая кабмин РФ в полном составе сложил полномочия по указу Путина. Это было связано с инаугурацией президента, после которой, по закону, правительство должно уйти в отставку.

10 мая Государственная дума на пленарном заседании рассматривает проект постановления об утверждении исполняющего обязанности премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина на эту должность.

Перед этим с Михаилом Мишустиным встретился президент России Владимир Путин. Отмечая, почему выбор пал на кандидатуру Мишустина, глава государства сообщил, что российское правительство сделало немало за прошлые годы. Он выразил надежду, что Госдума поддержит его кандидатуру.

Ранее в США оценили решение Путина выдвинуть Мишустина на пост премьера.