После ДТП с автобусом на Поцелуевом мосту в Петербурге завели уголовное дело

В Санкт-Петербурге по факту падения автобуса в воду возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Следователи завели дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас сотрудники ведомства и следователи-криминалисты Главного следственного управления по Петербургу вместе с сотрудниками региональных управлений МВД и МЧС работают на месте происшествия. Эксперты проводят комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств, а также на установление причин и условий, способствовавших произошедшему.

10 мая в Санкт-Петербурге лазурный автобус с пассажирами попал в ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту и упал в реку Мойку. На опубликованных в сети кадрах видно, что спасатели откачивают пострадавших пассажиров прямо на крыше затонувшего автобуса. По предварительным данным, в транспорте могло находиться до 20 человек. На помощь спасателям пришли прохожие, которые помогают доставлять снаряжение на крышу автобуса.

Ранее в Петербурге задержали водителя упавшего в реку Мойка автобуса.