Раскрыта личность водителя автобуса, который упал в реку в Петербурге

За рулем автобуса, который слетел с моста и упал в реку Мойка, находился 44-летний Рахматшох Курбонов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Отмечается, что Курбонов работает в компании «Такси».

На опубликованных в сети кадрах видно, что водитель автобуса не справился с управлением: он выехал на встречную полосу, снес ограждения и задел несколько машин. По предварительным данным, ему стало плохо за рулем. Против него возбудили уголовное дело.

10 мая в Санкт-Петербурге лазурный автобус с пассажирами попал в ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту и упал в реку Мойку. На опубликованных в сети кадрах видно, что спасатели откачивают пострадавших пассажиров прямо на крыше затонувшего автобуса. По предварительным данным, в транспорте могло находиться до 20 человек. На помощь спасателям пришли прохожие, которые помогают доставлять снаряжение на крышу автобуса. Транспорт находится в воде уже час.

Ранее стало известно, кто первым пришел на помощь пассажирам затонувшего автобуса в Петербурге.