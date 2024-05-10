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Выросло число погибших в результате падения автобуса в Мойку

ТАСС: число погибших при падении автобуса в Мойку выросло до трех

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«Газета.Ru»

Число погибших в результате падения автобуса в реку Мойку в центре Петербурга увеличилось до трех, еще шестеро госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Он уточнил, что четверо пострадавших находятся в состоянии клинической смерти, еще двое — в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти госпитализированных.

Днем 10 мая 10 мая автобус с пассажирами попал в ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту и упал в реку Мойку. По предварительным данным, в транспорте могло находиться до 20 человек.

Ранее в Петербурге задержали водителя каршеринга, который столкнулся с автобусом.

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