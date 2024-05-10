В Польше захотели поставлять больше оружия Украине

Посол Польши на Украине Ярослав Гузы выразил надежду, что Варшава увеличит поставки оружия для Украины. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию «Укринформ».

Гузы подчеркнул, что Варшава практически опустошила свои запасы вооружений, передав Украине «все, что было», включая танки и самолеты.

«Вопрос в том, сможем ли мы дать больше в смысле дополнительного производства. Мы отстаем в размере помощи разве что от США, Германии и Великобритании. Но я ожидаю, что от Польши будет поступать больше оружия, например, речь идет о производстве боеприпасов и беспилотников», — заявил дипломат.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на территории Украины находятся военные Североатлантического альянса (НАТО).

По его словам, сейчас альянс помогает Украине настолько, насколько может. Без этой поддержки Вооруженные силы Украины не смогли бы так долго сдерживать натиск российских сил, отметил Туск.

«Ну, и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров», — сказал он журналистам.

Ранее в Польше заявили, что издержки России на Украине «недостаточно высоки».