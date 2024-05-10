Россиянин угнал у друга автомобиль из-за ревности к бывшей жене

Пензенец угнал автомобиль своего бывшего друга из мести, сообщили в полиции области.

К правоохранителям обратился владелец автомобиля марки ВАЗ-2114 и заявил об его угоне. Машина вскоре была обнаружена на территории гаражного массива, а предполагаемый угонщик задержан. Им оказался старый приятель потерпевшего 2001 года рождения. Молодой человек объяснил, что решил отомстить другу, потому что он стал сожительствовать с его бывшей женой.

Злоумышленник разбил стекло и проник в салон автомобиля, который не был оборудован сигнализацией, запустил двигатель, замкнув провода замка зажигания, и уехал. А чтобы угнанный автомобиль не смогли обнаружить, он спрятал его в гаражах. По данному факту возбуждено уголовное дело, мстителю грозит до пяти лет лишения свободы.

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