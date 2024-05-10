Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин рассказал о продлении программы маткапитала

Мишустин в ГД предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме заявил, что программа материнского капитала доказала свою эффективность. Его слова приводит РИА Новости.

«Запустим новый национальный проект «Семья», в котором сохранятся самые востребованные существующие механизмы. Прежде всего – доказавший эффективность материнский капитал», — сказал он.

По его словам, по инициативе президента РФ Владимира Путина программа будет продлена до конца десятилетия.

Также Мишустин заявил, что в этом году на меры поддержки семей в государственном бюджете предусмотрено около 3 трлн рублей.

До этого стало известно, что и.о. премьер- министра Михаил Мишустин, чью кандидатуру предложили на пост главы нового правительства, прибыл в Госдуму, которая рассмотрит вопрос о его назначении. 7 мая правительство России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным сложило полномочия по указу главы государства.

Ранее Путин встретился с Мишустиным.

Все новости на тему:
Новый состав правительства
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами