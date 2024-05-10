Мишустин рассказал о продлении программы маткапитала

Исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме заявил, что программа материнского капитала доказала свою эффективность. Его слова приводит РИА Новости.

«Запустим новый национальный проект «Семья», в котором сохранятся самые востребованные существующие механизмы. Прежде всего – доказавший эффективность материнский капитал», — сказал он.

По его словам, по инициативе президента РФ Владимира Путина программа будет продлена до конца десятилетия.

Также Мишустин заявил, что в этом году на меры поддержки семей в государственном бюджете предусмотрено около 3 трлн рублей.

До этого стало известно, что и.о. премьер- министра Михаил Мишустин, чью кандидатуру предложили на пост главы нового правительства, прибыл в Госдуму, которая рассмотрит вопрос о его назначении. 7 мая правительство России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным сложило полномочия по указу главы государства.

Ранее Путин встретился с Мишустиным.