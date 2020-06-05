В МИД РФ назвали глупостью заявления США о том, что России нужно уйти с Ближнего Востока

В Министерстве иностранных дел России посчитали глупостью заявление помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что РФ нужно «убираться» с Ближнего Востока. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД РФ.

Представитель ведомства считает, что американский политик вовсе не понимает, о чем говорит, а его заявление выходит за пределы добра и зла.

«Просто какая-то глупость. Уровень профессиональной подготовки (в госдепартаменте) опустился очень низко», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна «убраться с Ближнего Востока» из-за того, что играет там «деструктивную роль».

По его словам, в Соединенных Штатах уже 45 лет краеугольным камнем в политике является стремление держать российскую сторону подальше от Ближнего Востока.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»