ЦИК отрицает введение ограничений для СМИ на голосовании по Конституции

Зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев прокомментировал появившиеся в четверг публикации в прессе о якобы введении ограничений прав журналистов на участие в освещении общероссийского голосования по внесению поправок к Основному закону страны.

Он подчеркнул, что журналисты имеют допуск в любую комиссию или на участок для голосования.

«Никаких ограничений прав по сравнению с теми правами, что есть и были на всех выборах, не было и нет», — цитирует ТАСС Булаева.

По его словам, журналист имеет допуск на любой избирательный участок, в любую избирательную комиссию: «Они имеют право снимать, писать, фотографировать».

Соответствующую публикацию замглавы ЦИК охарактеризовал как фейк.