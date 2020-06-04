Глава Удмуртии вылечился от коронавируса
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что вылечился от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.
Уточняется, что три проведенных теста показали отрицательный результат. Его выздоровление также подтвердили врачи.
О своем выздоровлении Бречалов заявил в ходе встречи с победителями праймериз «Единой России».
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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