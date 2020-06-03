Белый дом: Трамп может использовать военных для подавления восстаний

Президент США Дональд Трамп при необходимости использует военных для подавления восстаний, пишет ТАСС со ссылкой на секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

«У президента одна цель — защита американских улиц... Закон о восстании — доступный инструмент. У президента есть единоличное право [его задействовать], если будет нужно, он его использует», — сказала Макинэни.

Секретарь уточнила, что пока Трамп полагается на силы Национальной гвардии.

Последний раз закон о восстании использовался в 1992 году при беспорядках в Лос-Анджелесе.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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