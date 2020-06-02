Матвиенко раскрыла результаты тестов сенаторов на COVID-19

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Члены Совета Федераций прошли тестирование на коронавирус нового типа, все результаты оказались отрицательными, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Об этом сообщает ТАСС.

Матвиенко поздравила коллег с отрицательными результатами анализов на COVID-19 и напомнила, что некоторые сенаторы работают дистанционно в соответствии с требованиями по предотвращению распространения заболевания.

По последней информации, в России выявлено 414 878 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 4 855 — с летальным исходом. Выздоровели 175 877 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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