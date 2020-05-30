Песков пообещал сбрить бороду до выхода на работу
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намерен сбрить бороду перед выходом на работу в офис. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок которой опубликован на странице ведущего Павла Зарубина в Instagram.
Песков признался, что решил отращивать бороду до полной победы над новой коронавирусной инфекцией «и де-факто, и де-юре».
12 мая Дмитрий Песков сообщил, что у него был выявлен коронавирус нового типа. Позже его госпитализировали вместе с женой в одну из московских больниц и выписали оттуда 25 мая.
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