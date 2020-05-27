Саммиты БРИКС и ШОС перенесли на более позднее время
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Саммиты БРИКС и ШОС, которые должны были пройти 21-23 июля в Петербурге, перенесли на более позднее время. Об этом сообщат РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что такие меры были приняты из-за пандемии коронавируса в мире и связанных с ней временных ограничительных мер.
В пресс-службе добавили, что новые даты саммитов будут определены с учетом развития эпидемиологической обстановки в странах объединений и в целом по миру.
Ранее высокопоставленный источник сообщил, что власти хотят перенести ШОС на более поздний срок.
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