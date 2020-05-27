Украинский посол назвал «пощечиной» призывы к снятию антироссийских санкций

Посол Украины в Германии Андрей Мельник высказался по поводу призывов немецких политиков снять санкции с России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По мнению Мельника, мысли об отмене антироссийских санкций являются «пощечиной» Украине.

Он также заявил, что украинцы желают более жестких санкций в отношении Москвы, однако понимают, что политически это неосуществимо.

Ранее министр федеральной земли Бранденбург Катрин Ланге потребовала отменить антироссийские санкции и назвала их бессмысленными и неэффективными.

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