Украинский посол назвал «пощечиной» призывы к снятию антироссийских санкций
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Посол Украины в Германии Андрей Мельник высказался по поводу призывов немецких политиков снять санкции с России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
По мнению Мельника, мысли об отмене антироссийских санкций являются «пощечиной» Украине.
Он также заявил, что украинцы желают более жестких санкций в отношении Москвы, однако понимают, что политически это неосуществимо.
Ранее министр федеральной земли Бранденбург Катрин Ланге потребовала отменить антироссийские санкции и назвала их бессмысленными и неэффективными.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Посол Украины потребовал у ФРГ от лица украинцев не сближаться с Россией
— Меркель назвала санкции против России во время пандемии неприятными