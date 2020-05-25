Поклонская прокомментировала свое уголовное преследование на Украине

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Депутат Госдумы от Республики Крым Наталья Поклонская назвала местью украинских правоохранителей уголовные дела, которые заведены на нее на Украине. Об этом политик написала в своем Telegram-канале.

«Это месть за мой отказ выполнять преступные приказы лиц, организовавших в 2013 – 2014 годах в Украине государственный переворот», — сказала Поклонская.

Она также отметила, что ранее ничего достоверно не знала об уголовных делах в ее отношении.

По словам Поклонской, украинская прокуратура «занимается симуляцией» и ведет «виртуальные расследования», а заявления о привлечении ее к ответственности рассматривает «как угрозу и оказание давления на меня по политическим мотивам».

Ранее Генпрокуратура Украины сообщила, что Наталью Поклонскую обвиняют в незаконном лишении свободы, похищении людей, нарушении законов и обычаев войны, а также государственной измене.

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