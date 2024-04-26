Пьяный многодетный россиянин скормил 11-летнему сыну сигареты, чтобы отучить от курения

Мальчик из Екатеринбурга отравился сигаретами после конфликта с родителями. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в квартире дома на улице Академика Парина. По данным источника, в этот день родители пили алкогольные напитки. После застолья отец решил, что должен отучить своего сына от вредной привычки. Чтобы 11-летний мальчик больше не курил, родитель заставил его проглотить восемь сигарет.

После произошедшего у ребенка заболел живот, он сбежал из дома к тете. Женщина вызвала скорую помощь, медики которой госпитализировали школьника с отравлением.

Известно, что родители воспитывают еще троих детей. В семье растет трехлетний мальчик и месячный младенец. Еще один, 14-летняя девочка, находится в центре социальной помощи. Почему старшая не живет с родителями, не сообщается.

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