Россиянам посоветовали надевать одежду из синтетики

Эксперт «Спортмастер PRO» Евгений Самофатов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, какую экипировку лучше выбрать любителям футбола для игры на открытых площадках весной, чтобы не простудиться из-за переменчивой погоды и в то же время не перегреться во время интенсивных физических нагрузок.

«Если температура воздуха позволяет тренироваться в шортах и футболке со свободным кроем, лучше делать именно так: свободная одежда не сковывает движения футболиста.

Отдавать предпочтение стоит вариантам из синтетических материалов с дополнительными технологиями, которые обеспечивают отведение влаги даже без плотного контакта с кожей.

Например, у Demix такая технология называется MOVI-tex wick, у Puma — DryCELL, у Kappa — Hydro Way Protection, у Nike — Dri-FIT», — рассказал Самофатов.

В случае более холодной весенней погоды эксперт посоветовал надевать лонгслив и компрессионные шорты или тайтсы — спортивные штаны, изготовленные из ткани с компрессионными вставками.

Ранее россиянам посоветовали носить компрессионную одежду.