Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом

Экс-президент Украины Петр Порошенко отрицает, что опубликованные записи якобы его телефонного разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом являются настоящими. Заявление политика опубликовано на сайте партии «Европейская солидарность».

По словам Порошенко, аудиозаписи были сфабрикованы. Он намекнул, что «сырье» могло быть получено в Офисе действующего главы государства.

»СБУ должно расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно?», — сказал экс-президент.

Он также подчеркнул, что фабрикация разговора с Байденом является спецоперацией против стратегических отношений Украины с США, «ключевым партнером, способным сдерживать Россию».

Ранее депутат Рады Андрей Деркач обнародовал запись телефонного разговора Байдена и Порошенко, который свидетельствует о международной коррупции и госизмене экс-президента.

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