США направят 200 аппаратов ИВЛ в Россию, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«В ответ на просьбу президента Путина о помощи президент Трамп предложил передать в дар и отправить 200 аппаратов ИВЛ российскому народу», — сказал представитель.

Сообщается, что 20 мая придет первая партия из 50 аппаратов, остальные — 26 мая.

В России выявлено больше 290 тысяч заражений коронавирусом, скончались 2 722 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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