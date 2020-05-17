Путин поздравил с днем рождения президента Казахстана

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В телеграмме российский лидер отметил личный вклад Токаева в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном, укрепление двустороннего сотрудничества в различных сферах и конструктивного взаимодействия в продвижении евразийских интеграционных процессов.

«Дорожу установившимися между нами товарищескими отношениями. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса российско-казахстанских связей на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности», — заявил Путин.

Также президент России пожелал главе Казахстана крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.