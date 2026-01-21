Главы МИД стран Ближнего Востока объявили о решении вступить в «Совет мира»

Восемь стран Ближнего Востока объявили о решении присоединиться к «Совету мира»

Восемь стран Ближнего Востока решили присоединиться к международной инициативе «Совет мира». Об этом говорится в совместном заявлении их министерств иностранных дел, распространенном в Дохе, передает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что Иордания, ОАЭ, Индонезия, Пакистан, Турция, Саудовская Аравия, Катар и Египет «приветствуют приглашение» президента США Дональда Трампа. Министры подтвердили приверженность своих стран поддержке миссии «Совета мира» в качестве переходной администрации для восстановления Газы и продвижения мира.

Каждая страна подпишет необходимые документы в соответствии со своими правовыми процедурами.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

21 января газета Financial Times (FT) сообщила со ссылкой на источник, что большинство стран Евросоюза отклонили приглашение США войти в состав «Совета мира», опасаясь, что новый орган оттеснит на второй план ООН как форум для урегулирования глобальных конфликтов.

Ранее в Германии предрекли раскол Европы из-за «Совета мира».