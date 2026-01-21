Размер шрифта
Жители городов Украины вышли на протесты из-за отсутствия электричества

Жители Кривого Рога и Хмельницкого вышли на протесты из-за блэкаута
Yan Dobronosov/Reuters

В украинских городах Кривой Рог и Хмельницкий проходят стихийные протесты из-за длительных отключений электроэнергии. Об этом сообщает «Украина.ру».

В Кривом Роге, как передает издание, местные жители перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание к проблеме. Сообщается, что начались стычки с водителями, чьи автомобили не могут проехать.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр украинской столицы еще неделю назад призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинцам посоветовали согреваться вибраторами во время отключения отопления. 

