ТЦ в Киеве начали закрываться из-за перебоев с электричеством

УНИАН: в Киеве из-за проблем с электричеством закрываются ТЦ
Vladyslav Sodel/Reuters

Торговые центры в Киеве начали закрываться из-за проблем с электричеством. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

По данным журналистов, в частности, был закрыт крупный ТЦ «Проспект» в районе станции метро «Черниговская», в который многие жители города приходили греться.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и Киевской области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики на фоне ударов российских войск. В начале января мэр города Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что десятки многоквартирных домов остались без отопления. Кличко уточнил, что для обеспечения потребностей примерно 3,6 млн человек городу требуется около 1700 мегаватт энергии, однако выработка электричества сейчас составляет только около половины от этого значения.

16 января в минэнерго Украины сообщили о повреждении всех электростанций в стране в результате ударов российских военных. 20 января депутаты Верховной рады перешли на удаленный формат работы из-за отсутствия в здании света, воды и тепла.

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию в сфере энергетики как непростую.

Ранее киевляне начали греться у костра из елок на фоне многодневного блэкаута.

