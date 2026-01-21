Размер шрифта
Губернатор Камчатки доложил Путину о последствиях аномальных циклонов

Губернатор Солодов: ситуация на Камчатке после аномальных циклонов нормализуется
УМВД России по Камчатскому краю

Ситуация в Камчатском крае после аномальных циклонов нормализуется, регион обеспечен топливом и продуктами в полном режиме. Об этом сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ, передает РИА Новости.

«Снабжение топливом, продуктами питания, электроснабжение обеспечено в бесперебойном режиме... Ситуация сейчас нормализуется», — сказал губернатор.

20 января Солодов заявил, что принял решение обратиться в правительство России за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов.

Прошедшие в январе циклоны на Камчатке стали самыми мощными за последние 60 лет, выпадение осадков достигло 150% месячной нормы. Циклоны подобной силы наблюдались в начале 1970-х годов. В Петропавловске-Камчатском продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Ранее лавина сошла в центре Петропавловска-Камчатского.

