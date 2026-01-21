Размер шрифта
Европарламент вынес решение по кредиту для Украины

ЕП: большинство депутатов одобрили процедуру кредитования Киева
Armando Franca/AP

Европейский парламент (ЕП) одобрил решение Совета ЕС о применении процедуры «расширенного сотрудничества» для выделения Украине кредита на €90 млрд на 2026–2027 годы. Об этом сообщает сайт Европарламента.

«Процедура была одобрена 499 голосами «за», 135 депутатов выступили «против» и 24 — воздержались. Во вторник депутаты Европарламента решили ускорить работу над кредитом и сопутствующими предложениями, которые теперь должны быть согласованы между парламентом и Советом в рамках обычной законодательной процедуры», — говорится в пресс-релизе.

В публикации объяснили, что из-за того, что Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в предоставлении кредита Украине, соглашение заключили в рамках процедуры «расширенного сотрудничества», которая позволила государствам-членам ЕС взаимодействовать в конкретных областях. Процедура «расширенного сотрудничества» требует согласия Европарламента, поэтому 21 января орган рассмотрел этот вопрос.

19 декабря 2025 года лидеры Евросоюза согласились выдать Украине кредит на €90 млрд на 2026–2027 годы за счет собственных средств, а не замороженных российских активов. Вернуть деньги Киеву позволили после того, как Россия компенсирует нанесенный ущерб. Затем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, что из выделенной суммы €30 млрд отправятся в бюджет Украины, а €60 млрд — на закупку военной техники для Киева.

Ранее Орбан удивился словам европейцев о российских репарациях Украине.

