В Германии задержали россиянина и немца за поставки медикаментов республикам Донбасса

Прокуратура ФРГ: задержаны россиянин и немец за поставки лекарств в ДНР и ЛНР
Hannibal Hanschke/Reuters

В Германии задержали граждан России и ФРГ за поставку медикаментов в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом сообщила Федеральная прокуратура Германии.

Речь идет о россиянине Сурене А. и немце Фалько Х. Их задержали в округах Даме-Шпревальд и Меркиш-Одерланд в федеральной земле Бранденбург. Также правоохранительные органы провели обыски по местам их проживания.

По версии следствия, с 2016 года подозреваемые занимали руководящие позиции в объединении, которое занималось организацией поставок гуманитарных грузов, лекарств, а также беспилотников на территорию ДНР и ЛНР. В прокуратуре утверждают, что задержанные действовали в интересах «вооруженных формирований» республик Донбасса.

В ведомстве рассказали, что Сурен А. перевел более 14 тысяч евро на счета, связанные с ДНР и ЛНР, а также оплачивал транспортировку грузов. По данным следствия, Фалько Х. неоднократно посещал Донбасс, взаимодействовал с представителями местных структур, принимал заявки на поставки и участвовал в распределении грузов.

В ближайшее время суд вынесет решение о мере пресечения в отношении задержанных.

21 января в генпрокуратуре ФРГ сообщили, что правоохранители задержали в Берлине женщину с двойным германо-украинским гражданством по подозрению в шпионской деятельности в интересах РФ. Следствие утверждает, что задержанная передавала в Россию информацию о политических собраниях в ФРГ, а также информацию, полученную от знакомых экс-сотрудников минобороны Германии.

Ранее в Германии задержали бывшего депутата Верховной рады.

