В Адыгее при разборе завалов на месте удара ВСУ обнаружили фрагменты тела человека

Следователи обнаружили фрагменты человеческого тела при разборе завалов на месте удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по аулу Новая Адыгея. Об этом сообщил глава республики Адыгея Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

По его словам, для установления личности назначены специальные генетические экспертизы. Также Кумпилов допустил, что жертв может быть несколько.

В ночь на 21 января украинские беспилотники атаковали Тахтамукайский район Адыгеи. Из-за прилета дрона возник пожар, затронувший многоквартирный жилой дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. По предварительной информации, в поселке сгорело 15 автомобилей, повреждены 25 машин. Власти объявили режим ЧС районного уровня и пообещали оказать помощь всем нуждающимся.

В республиканском минздраве сообщили, что после атаки беспилотников ВСУ в Адыгее были госпитализированы девять человек. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Кумпилов заявил, что двое пострадавших при атаке ВСУ оказались в реанимации.