Армия

В Адыгее при разборе завалов на месте удара ВСУ обнаружили фрагменты тела человека

Кумпилов: фрагменты тела человека найдены при разборе завалов в Новой Адыгее
Telegram-канал «Мурат Кумпилов»

Следователи обнаружили фрагменты человеческого тела при разборе завалов на месте удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по аулу Новая Адыгея. Об этом сообщил глава республики Адыгея Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

По его словам, для установления личности назначены специальные генетические экспертизы. Также Кумпилов допустил, что жертв может быть несколько.

В ночь на 21 января украинские беспилотники атаковали Тахтамукайский район Адыгеи. Из-за прилета дрона возник пожар, затронувший многоквартирный жилой дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. По предварительной информации, в поселке сгорело 15 автомобилей, повреждены 25 машин. Власти объявили режим ЧС районного уровня и пообещали оказать помощь всем нуждающимся.

В республиканском минздраве сообщили, что после атаки беспилотников ВСУ в Адыгее были госпитализированы девять человек. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Кумпилов заявил, что двое пострадавших при атаке ВСУ оказались в реанимации.

